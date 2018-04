Ceará faz a lição de casa e se mantém firme no G-4

Com uma atuação fulminante no primeiro tempo, o Ceará bateu o Vila Nova por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio Castelão, em Fortaleza, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois gols saíram na etapa inicial e, na segunda, o time cearense apenas administrou a vantagem.

A vitória deixa o Ceará cada vez mais firme no G-4, o grupo de acesso, com 43 pontos e reabilitado da derrota para o Figueirense, em Florianópolis. O Vila Nova, por sua vez, continua com a corda no pescoço e, com 29 pontos, está mais próximo da temida zona de rebaixamento.

O resultado confirma o excelente desempenho do Ceará no Castelão. A única derrota em seus domínios aconteceu diante do Vasco, na segunda rodada, no dia 16 de maio. Já são praticamente três meses sem derrota na capital cearense.

O Ceará começou o jogo exercendo forte pressão e abriu o placar aos 18 minutos, numa cobrança de falta de Arlindo Maracanã no ângulo do goleiro Juninho. O segundo saiu aos 38 com Careca, que aproveitou cruzamento de Arlindo Maracanã pela direita e mandou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Ceará tirou o pé e só esperou o tempo passar, enquanto o Vila Nova não teve forças para reagir.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 25.ª rodada. O Ceará enfrenta o Paraná, às 16h10, novamente no Castelão, enquanto que o Vila Nova joga contra o ABC, em Goiânia, no mesmo horário.

CEARÁ 2 X 0 VILA NOVA

Ceará - Lopes; Arlindo Maracanã (Jorge Henrique), Fabrício, Erivélton e Fábio Vidal; João Marcos, Careca (Jardel), Heleno e Geraldo (Rómulo); Wellington Amorim e Mota. Técnico: Paulo César Gusmão

Vila Nova - Juninho; Thiago Carvalho, Leonardo e Edson Borges; Osmar, Cocito (Reinaldo), Alisson, Jefferson Angulo e Flávio Boaventura (Ricardinho); Vanderlei e Alex Dias (Gil). Técnico: Arturzinho

Gols - Arlindo Maracanã, aos 18, e Careca, aos 38 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos - João Marcos, Fábio Vidal e Jardel (Ceará); Jefferson Angulo e Leonardo (Vila Nova)

Árbitro - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Renda - R$ 122.323,50

Público - 14.463 pagantes

Local - Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)