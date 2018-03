Ceará faz mistério contra Atlético-MG O técnico do Ceará, Jair Pereira, faz mistério na escalação do time titular para a partida desta quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, às 21h45, em Belo Horizonte (MG), no jogo de ida pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. O treinador não anunciou quem será o substituto do meia Flávio, que por já ter atuado pelo América-RJ na competição está fora do jogo. Os candidatos a vaga são os volantes Élder e o atacante Barata, além do meia Valdeir. No último treino antes da viagem, porém, Jair teve uma longa conversa com Valdeir, ex-jogador do Guarani, o que indica que ele é o favorito.