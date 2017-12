Ceará faz mistério contra o Palmeiras O técnico Celso Teixeira decidiu fazer mistério para tentar derrotar o Palmeiras, neste sábado, às 21h40, no estádio do Junco, em Sobral. Ele esconde a escalação da equipe do Ceará que entrará em campo pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro. Celso Teixeira está dividido entre usar um time mais ofensivo, com três atacantes, ou mais defensivo, com três volantes. Se optar pela primeira, Macedo joga ao lado de Marco Antônio e Sérgio Alves na frente. Caso contrário, Garrinchinha entra no meio-campo. O goleiro Marcelo Silva deve continuar no time, apesar dos últimos incidentes entre ele e o treinador. O jogador chegou a ser afastado do grupo, mas o caso foi contornado e ele viajou com o elenco. O Ceará luta para se manter entre os oito primeiros colocados da Série B. Até aqui, tem 23 pontos ganhos em 16 jogos disputados.