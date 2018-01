Ceará ganha por 1 a 0 em Anápolis Com um gol do veterano Maurílio, num chute de longa distância aos 33 minutos do primeiro tempo, o Ceará venceu a Anapolina por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO). O novo técnico do Ceará, Valdir Espinosa, assistiu ao jogo no estádio, mas o time foi comandado pelo interino Dimas Filgueira. E, mesmo com a vitória fora de casa, o Ceará continua na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro, com 13 pontos. Já a Anapolina está um pouco melhor: tem 15 pontos, em 11º lugar.