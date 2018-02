Ceará goleia a Lusa por 4 a 1 A Portuguesa fez sua pior apresentação na Série B do Campeonato Brasileiro e perdeu por 4 a 1 para o Ceará, nesta sexta-feira, no Estádio Castelão, em Fortaleza. A derrota quebrou uma série de seis jogos sem derrotas da equipe paulista, que deve perder algumas posições na classificação, após os outros jogos da rodada. Antes das partidas de sábado e domingo, o time do Canindé ocupa o 8.º lugar, com 12 pontos em oito jogos. A falta de criatividade no meio-campo foi o maior problema da Portuguesa, que tinha de investir nas jogadas pelas laterais. Mas Marquinhos e Cláudio não estavam numa jornada feliz. O único recurso eram os chutes de fora da área de Bruno, que arriscou duas vezes, aos 14 e aos 20, e levou perigo para o goleiro Marcelo Silva. Além de apático, o meio-campo paulista falhou muito na marcação. E o Ceará aproveitou a liberdade. Aos 18 minutos, Evanilson fez jogada pela esquerda e cruzou para Alan, sem marcação, bater de primeira e abrir o placar. Paulo Isidoro, único destaque da Lusa no primeiro tempo, criou a melhor chance para o empate: aos 32, fez ótimo lançamento para Edmilson, que bateu cruzado, mas Marcelo Silva desviou para escanteio. O time da casa ampliou graças a uma falha individual do volante Capitão, que saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Reinaldo Aleluia. O atacante não perdoou: Ceará 2 a 0. No segundo tempo, a única novidade apresentada pela Portuguesa foi Gléguer, que treina cobranças de faltas durante a semana, mas pela primeira vez teve a chance de cobrar durante o jogo. Aos 15 minutos, o goleiro tentou, mas a bola passou longe. No mais, o time paulista seguiu sem criatividade e dando espaços para o adversário, que definiu a vitória aos 23. Wilton Batata fez jogada dentro da área, driblou Sobrinho e Almir e bateu para o gol. A bola desviou em Paloma, antes de entrar. As substituições de Almir e Edmilson pelos meia-ofensivos Fabiano e Luciano Souza tornaram a Portuguesa mais ofensiva. Tanto que o time conseguiu diminuir o marcador aos 33. Fabiano fez boa jogada pela esquerda e tocou para Cláudio, que acertou o canto do goleiro Marcelo Silva. Mas as falhas defensivas comprometeram a reação. A cinco minutos do final, Wilton Batata foi à linha de fundo e cruzou para Reinaldo Aleluia, livre de marcação, tocar de cabeça, sem chance de defesa para Gléguer. O Ceará só não conseguiu um resultado ainda maior porque acertou duas bolas na trave, com Wilton Batata e Paloma. "Os erros no início do jogo comprometeram nossa atuação", disse o meia Paulo Isidoro, que, no entanto, não culpou o volante Capitão pela derrota. "Ele não foi o único culpado, mas temos de ter atenção sempre, porque com 2 a 0 contra, ficou difícil reagir."