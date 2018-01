Ceará goleia Joinville na Série B O Ceará se aproximou do grupo dos oito primeiros colocados, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, após golear o Joinville por 4 a 0, neste domingo à noite, em Fortaleza, no Estádio "Presidente Vargas", pela 10ª rodada da competição. O time do técnico Celso Teixeira somou 15 pontos e agora é o nono colocado. O Joinville sente cada vez mais o drama do rebaixamento, ocupando a penúltima colocação com oito pontos ganhos. O líder é o Náutico, com 19 pontos. Apesar do resultado, o time cearense encontrou dificuldades para superar a equipe catarinense. O primeiro gol saiu aos 17 minutos, com o meia Alan. Mas o time não conseguiu ampliar na primeira etapa, devido a forte retranca catarinense. No segundo tempo o jogo mudou de figura, com o técnico Arnaldo Lira queimando todas as substituições. O time melhorou, mas perdeu o jogador Luciano Roger, que sentiu dores na coxa e teve que sair. Com um a menos, pois não podia fazer mais alterações, o time começou a definhar-se. Primeiro foi com Macedo, que marcou o segundo gol aos 22 minutos. Seis minutos depois o atacante Marco Antônio fez um belo gol. Fechando a goleada, o meia Claudinho Paranaense fez o seu, aos 38 minutos. O Vozão volta à campo no próximo sábado, às 16 horas, para enfrentar o São Raimundo-AM, em Manaus. No mesmo dia e horário, o Joinville enfrentará o Palmeiras, em São Paulo.