Ceará goleia o São Raimundo por 4 a 0 O Ceará goleou por 4 a 0 o São Raimundo, neste sábado à noite, e embolou ainda mais a disputa para fugir o quanto antes da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro - caem os seis últimos. Agora, os cearenses somam oito pontos e estão no 14.º lugar na classificação, assim como União Barbarense, Caxias, o próprio São Raimundo e o Paulista. O 22.º e último colocado é o Guarani, com cinco pontos. A partida estava prevista para ser disputada à tarde, mas a delegação amazonense teve problemas de atraso no vôo e o jogo foi transferido para a noite. O Ceará não teve dificuldades para garantir a vitória: Maurílio, aos 37 minutos, e Duílio, aos 44 do primeiro tempo, mais o mesmo Maurílio, agora aos 13 minutos, de pênalti, e Nenê, aos 17 minutos do segundo tempo, marcaram os gols da partida.