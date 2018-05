Ceará muda mais uma vez para tentar a sua primeira vitória no Brasileirão

Há 40 dias sem vencer, o Ceará se afundou em uma crise que parece não ter fim no Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, com três empates e duas derrotas, o time ainda não sabe o que é dar alegria ao seu torcedor na primeira divisão nacional. Mas, se depender do técnico Marcelo Chamusca, tudo pode mudar neste domingo, às 11 horas, quando enfrenta o Vitória no estádio Barradão, em Salvador, pela sexta rodada.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Na verdade, os dois times vivem situações parecidas. Com quatro pontos, o Vitória aparece logo à frente do Ceará, que tem três, e o confronto pode ser importante para definir o futuro dos clubes na competição. O time baiano vem de vitória importante por 3 a 2 em cima do Vasco, enquanto que o cearense buscou o empate por 2 a 2 com o América-MG nos minutos finais, na Arena Castelão, em Fortaleza.

"Nós temos que focar o nosso time e nossos objetivos. Mesmo sem vencer, posso garantir que fizemos bons jogos, a ponto de acreditar que podemos buscar os três pontos mesmo jogando lá na Bahia", disse Marcelo Chamusca, em tom otimista. Mas a falta de vitórias neste início de competição tem incomodado a todos comissão técnica, jogadores, torcedores e a imprensa local.

O lateral-esquerdo Rafael Carioca recebeu o terceiro cartão amarelo e está automaticamente suspenso. Além disso, Marcelo Chamusca já pensou em algumas mudanças no time titular para melhorar o rendimento. Juninho pode sentar no banco de reservas, deslocando Pio para o meio de campo e abrindo espaço para Arnaldo na lateral direita. Felipe Azevedo também pode perder espaço para Eder Luís, que vem bem nos treinamentos.

"Vai ser um jogo difícil. Clima, temperatura, horário, pressão que o adversário vai nos impor a todo instante. No último jogo eles acabaram perdendo, mas a gente precisa olhar para o nosso lado. Precisamos vencer e pontuar. Já joguei lá e sei o quanto é difícil, mas estamos estudando bem o adversário", avaliou o atacante Elton.