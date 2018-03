Ceará muda o ataque contra Mogi Depois de empatar com o Remo, em Belém, na estréia do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ceará volta a campo nesta sexta-feira, para enfrentar o Mogi Mirim, no estádio Castelão, em Fortaleza. A novidade, já anunciada pelo técnico Lula Pereira, é no ataque: Zezinho se recuperou de contusão e será titular, substituindo Moré. O resto do time será o mesmo da estréia. Lula, inclusive, irá manter o esquema com três zagueiros (Alan, Renato Carioca e Maxsandro) e dois alas (Carabina e Micael). A previsão é da presença de um público superior a 15 mil torcedores no Castelão, já que o Ceará estará fazendo sua estréia em casa. O jogo, anteriormente marcado para o Presidente Vargas, foi levado para um estádio maior por motivos de segurança.