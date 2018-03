Ceará muda quatro para enfrentar a Lusa O Ceará tenta nesta sexta-feira, às 20h30, no Canindé, contra a Portuguesa, sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Nos dois primeiros jogos, o time cearense perdeu um (1x0 para o Avaí) e empatou outro (1x1 com o Caxias). Para a partida contra a equipe paulista, o treinador Celso Teixeira promove quatro alterações em relação ao time da última sexta-feira com o Caxias, no estádio Castelão. Perdem vaga o zagueiro Alan, o volante Marcelo, o atacante Nenê e o zagueiro Sidney. Entram Beto, Januário, Roberto Ramos e Marco Antônio. Celso Teixeira não vem gostando do rendimento do time nem nos treinamentos. Ele reclama que o problema fundamental do futebol, o passe, continua sendo o maior pecado dos jogadores cearenses. O técnico lamenta também a não regularização do atacante André, contratado junto ao futebol do Rio Grande do Note. Teixeira demonstrou intesse em contar no elenco com o meia Edson Pezinho, que teve passagens em times do interior paulista.