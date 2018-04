Ceará ofensivo, mas misterioso O treinador Lula Pereira faz mistério na escalação do Ceará para o jogo deste sábado, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, contra o Ituano (SP). O Ceará tem que ganhar e torcer por uma combinação de outros cinco resultados para garantir uma vaga na fase semifinal da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 30 pontos ganhos, o time de Lula Pereira deve ser ofensivo com Moré e Fábio Júnior no ataque. Lula adota o sistema 4-4-2, liberando mais o meio-campista Jean para encostar na dupla de atacantes. Duas estrelas do time sentam no banco: o atacante Zezinho e o zagueiro Renato Carioca. Em 22 jogos, o Ceará venceu nove, empatou três e perdeu dez. A campanha foi cheia de altos e baixos. O clube chegou a perder quatro jogos seguidos e vem de duas vitórias.