Ceará preocupado em não tomar gols O técnico Jair Pereira já tem definido o time titular do Ceará para o jogo desta quarta-feira, contra o Fluminense, pelas semifinais da Copa do Brasil. Ele vai repetir o esquema 3-5-2, que já deu certo contra Flamengo e Atlético Mineiro nas fases anteriores do torneio. Segundo o treinador, a prioridade diante do Fluminense é não tomar gols e deixar a decisão para o confronto de volta, no Estádio Castelão, dia 1º de junho. "Temos de jogar com determinação, imprimindo forte marcação no meio-de-campo e defesa, e explorando a velocidade dos atacantes", afirmou Jair Pereira. O técnico irá promover a volta dos jogadores que não atuaram contra o Santo André, na última rodada da Série B do Brasileiro, porque foram poupados. São os casos dos atacantes Maurílio e Camanducaia, do volante Germano e do meia Valdeir. Mesmo assim, o Ceará terá um desfalque: o volante Sandro está suspenso e dá lugar a Élder.