Ceará promete atacar contra o Grêmio

O Ceará entra na 36.ª rodada com 35 pontos, na 18.ª colocação e dentro da zona de rebaixamento. "Agora mais do que nunca precisamos vencer para ir afastando o fantasma do rebaixamento para a Série B. Já que não estamos vencendo em casa neste segundo turno, vamos ganhar fora", afirmou o técnico Dimas Filgueiras.

Como perdeu os últimos quatro jogos que fez em Fortaleza, o Ceará espera reagir fora de casa, onde vem colecionando alguns bons resultados - um exemplo disso foi na partida anterior como visitante, quando ganhou do Avaí em Florianópolis. Agora, porém, o desafio é contra o Grêmio no Estádio Olímpico.

Para o jogo deste sábado, Dimas Filgueiras não terá o zagueiro Fabrício, que foi expulso na derrota para o Corinthians. Assim, Thiago Matias retorna ao time para jogar ao lado de Daniel Marques na zaga. No ataque, Osvaldo e Felipe Azevedo serão mantidos, enquanto o volante Heleno segue improvisado na lateral.