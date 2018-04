Ceará promete contratar mais jogadores para a temporada

O presidente do Ceará, Evandro Leitão, está empolgado com o início de temporada da equipe e promete contratar mais jogadores para a disputa do Cearense e do Brasileirão. Comandado por René Simões, o time derrotou o Guarani de Juazeiro por 4 a 1 na última partida do Estadual.

"O Ceará hoje é um clube organizado, que não abre mão de seu planejamento, que não assume compromissos que não pode honrar. Perdemos jogadores que foram importantes para a nossa classificação para Série A , mas posso garantir aos nossos torcedores que teremos um elenco em 2010 mais forte do que o do ano passado", garante Leitão.

René Simões assumiu o comando do Ceará no lugar de Paulo César Gusmão. E o treinador está empolgado após a vitória sobre o Guarani. "No futebol de hoje não se ganha mais com nome. Todos precisam estar atentos e só assim vamos produzir bem."