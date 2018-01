Ceará quebra série vitoriosa do Marília A seqüência de cinco vitórias do Marília no Campeonato Brasileiro da Série B terminou com uma derrota por 2 a 0 para o Ceará, na noite desta terça-feira, no Estádio Castelão, na abertura da 15.ª rodada. O time cearense somou 17 pontos, subindo para a 18.ª posição mas ainda sem deixar a zona de rebaixamento. O time paulista fica em terceiro lugar, com 25 pontos. Na saída para o intervalo, o meio campista Jéferson, do Marília, acusou o jogador, Wendel, do Ceará, de racismo. "Ele me chamou de macaco", contou. O Marília conseguiu segurar o Ceará no primeiro tempo e, se não atacou muito, também foi muito pouco ameaçado. O time cearense, sofria a pressão dos protestos de sua torcida, para sair da zona de rebaixamento, mas não conseguia produzir. No segundo tempo, a equipe paulista voltou mais ousada mas acabou perdendo algumas chances. Os erros custaram os três pontos. Paulinho Macaíba fez o primeiro gol da aos 28 minutos e Valdson, cobrando pênalti, garantiu a vitória do time cearense. Na próxima rodada, o Marília vai receber a Anapolina, dia 6, enquanto no mesmo dia o Ceará enfrentará a Portuguesa, no Canindé.