Ceará, São Raimundo e Brasiliense vencem Os clubes mandantes deram as cartas no complemento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, neste domingo. Ceará, São Raimundo e Brasiliense venceram, com apenas o CRB vacilando em casa, ao empatar com o Remo, por 1 a 1, em Maceió. O líder da competição é o Santa Cruz, com 10 pontos. Pela manhã, no Estádio Castelão, o Bahia saiu na frente com um gol do zagueiro Leonardo. A reação do Ceará aconteceu em apenas um minuto no segundo tempo, com Paloma, aos 32, cobrando pênalti, e Reinaldo Aleluia, aos 33 minutos. O time cearense ficou com sete pontos, em nono lugar, enquanto o Bahia, com quatro pontos, ocupa o 16º lugar. Em Manaus, sob forte calor, o São Raimundo venceu o Fortaleza, por 2 a 0, com gols de Delmo, aos 15 minutos do primeiro tempo, e Reginaldo, cobrando pênalti, aos 33 minutos da etapa final. O São Raimundo agora soma sete pontos, em sétimo lugar, enquanto o Fortaleza, que perdeu pela primeira vez, ocupa a oitava posição, com sete pontos. À tarde, em Taguatinga, o Brasiliense venceu o Vila Nova-GO, por 2 a 1, com gols de Val Baiano, aos 44 minutos do primeiro tempo. Bosco empatou aos seis minutos da etapa final, mas três minutos depois Tiano fez o gol da vitória. O Brasiliense, em terceiro, tem oito pontos. O Vila, agora não mais invicto, é sexto com sete pontos. O fraco CRB apenas empatou com o Remo, por 1 a 1, em Maceió. O time visitante abriu o placar aos 31 minutos, com Júnior Ferrim. O empate do time da casa saiu logo no início do segundo tempo, com Marcinho. Na classificação, o CRB é 21º colocado, com apenas dois pontos. O Remo é 11º colocado com seis pontos. Confira todos resultados da rodada: Caxias 3 x 0 Joinville, Santa Cruz 0 x 0 Londrina, Avaí 1 x 1 Sport Recife, Portuguesa 0 x 0 América-RN, Marília 0 x 0 Santo André, Paulista 3 x 1 Mogi Mirim, Anapolina 2 x 1 Ituano, Náutico 3 x 0 américa-MG, Ceará 2 x 1 Bahia, Brasiliense 2 x 1 Vila Nova-GO, São Raimundo 2 x 0 Fortaleza e CRB 1 x 1 Remo.