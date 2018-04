Ceará empata com o CRB e continua sem empolgar na Série B

O Ceará ainda não conseguiu embalar na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, na abertura da quarta rodada, o time cearense não fez uma grande atuação e ficou no empate com o CRB por 1 a 1, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Com a igualdade, o Ceará segue em posição intermediária, com apenas quatro pontos, junto com o CRB, que tem a mesma pontuação. Os dois times devem cair na tabela de classificação, já que a rodada será completada no próximo final de semana.

Com uma nova formação e apenas um jogador no ataque, o Ceará teve dificuldades no início da partida. Os donos da casa não conseguiram encaixar a marcação e, mesmo povoando o meio de campo, viu o adversário criar as melhores chances de gol. Na primeira boa subida ao ataque, porém, o time mandante abriu o placar. Aos 14 minutos, Roniery escapou pela direita e cruzou na cabeça de Willian, que desviou no contrapé de Júlio César para marcar.

A festa durou pouco, pois no lance seguinte o CRB deixou tudo igual. Após cobrança de falta pelo lado esquerdo, o zagueiro Gabriel subiu junto com Sandro e a bola acabou entrando. Antes do intervalo, o Ceará adiantou a marcação e criou boas oportunidades para voltar a ficar na frente do placar.

Os donos da casa voltaram com uma postura diferente na segunda etapa. Mais agressivo, o Ceará tomou o controle da partida, mas não conseguiu penetrar na defesa adversária. A única chance criada saiu em jogada individual de Wescley, que parou no goleiro Júlio César. Cada vez mais fechado, o CRB tentou resolver o duelo na base da velocidade de seus atacantes.

O tempo foi passando e os times diminuíram o ritmo. Mesmo sem conseguir penetrar na defesa adversária, o Ceará chegou a balançar as redes com Sandro, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando a Série B terá rodada completa. Às 19h30, o Ceará encara o Náutico, na Arena Pernambuco, no Recife. Mais tarde, às 21h50, o CRB recebe o Oeste, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 1 CRB

CEARÁ - Luis Carlos; Roniery (Buiu), Gilvan, Sandro e Eron (Sanchez); Sandro Manoel, Uillian Correia, Ricardinho, Eloir (Robinho) e Wescley; William. Técnico: Silas Pereira.

CRB - Júlio César; Maranhão, Diego Jussani, Gabriel e Gledison; Olívio, Glaydson, Leandro Brasília (Léo Silva) e Clebinho (Gerson Magrão); Fernando e Daniel Cruz (Maxwell). Técnico: Alexandre Barroso.

GOLS - William, aos 13, e Gabriel, aos 17 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Roniery, Eloir e Ricardinho (Ceará); Gleidson e Júlio César (CRB).

ÁRBITRO - Leandro Saraiva Dantas de Oliveira (RN).

RENDA - R$ 15.753,00.

PÚBLICO - 4.184 pagantes (4.744 no total).

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).