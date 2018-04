Ceará supera Fortaleza de Rogério Ceni e sai na frente na decisão do Cearense

Em sua primeira decisão na carreira como treinador, o ex-goleiro Rogério Ceni começou mal a disputa do título do Campeonato Cearense. Nesta quarta-feira, o seu Fortaleza foi derrotado pelo grande rival Ceará por 2 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza, na primeira partida da final, e agora precisará vencer por qualquer placar neste domingo, no mesmo local, para ser campeão.

Quem brilhou em campo foi o atacante Arthur, autor dos dois gols do Ceará. Ele chegou a 16 e está empatado com o rival Gustavo, do Fortaleza, que marcou para os tricolores, na liderança da artilharia do Campeonato Cearense.

O Fortaleza errou muitos passes e teve dificuldade de criar jogadas de perigo na partida. Só os volantes Wesley e Derley demonstraram qualidade no time de Rogério Ceni. Mas Arthur, mesmo com apenas 19 anos, desequilibrou e marcou duas vezes ainda no primeiro tempo, aos 34 e aos 42 minutos.

No intervalo, Rogério Ceni fez duas mudanças no Fortaleza e elas deram resultado. Wesley e Derley foram os destaques e ajudaram a equipe a diminuir o prejuízo. Após chances desperdiçadas, o time tricolor conseguiu o seu gol aos 41 minutos. Após cabeceio de Tinga, Gustavo balançou as redes e recolocou o Fortaleza na briga pelo título.