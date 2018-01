Ceará surpreende Mogi e vence por 2 a 1 O Ceará surpreendeu o Mogi Mirim, na tarde deste sábado, ao vencer o time paulista por 2 a 1, em Mogi, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa foi a primeira vitória do Ceará fora de casa na competição. Com o resultado, o Mogi continua no sétimo lugar, com dez pontos, enquanto o time cearense é o 17º, com oito. Durante o jogo, o Mogi foi prejudicado pela expulsão do atacante Dênis aos 31 do primeiro tempo. Com um jogador a mais, o Ceará teve o domínio da partida, mas quem abriu o placar foi o time paulista, com Cléber aos seis do segundo tempo. O Ceará empatou com Macedo, aos 12, e virou com Cris, aos 35. No outro confronto, o Vila Nova-GO empatou por 2 a 2, em casa, diante do São Raimundo-AM, que conquistou seu primeiro ponto fora de casa na Série B. Nando, aos cinco, e Guará, aos 38, marcaram para o São Raimundo, enquanto Jean Carlo, aos 35, e Marquinhos, aos 41, empataram para o Vila. Todos os gols foram marcados na primeira etapa. O time goiano tem oito pontos, enquanto o São Raimundo agora tem 10 pontos. Ficha Técnica Mogi Mirim - Marcelo Galvão; Joílson, Chicão, Paulinho e Alessandro; Moisés, Goiano, Paulo Nunes e Batista (Renato); Cléber (Sandro Silva) e Dênis. Técnico: Luís Carlos Winck. Ceará - Marcelo Silva; Jéferson Luís (Andreir), Alan, Sidney e João Marcelo; Marcelo, Roberto Ramos, Nenê e Claudinho Paranaense (Cris); Macedo e Marco Antônio (França). Técnico: Celso Teixeira. Gols: Cléber aos 6, Macedo aos 12 e Cris aos 35 minutos do segundo tempo. Árbitro: Sérgio Cristiano Nascimento (RJ). Cartão amarelo: Cris, Claudinho Paranaense, Jéferson Luís e Alan. Cartão vermelho: Dênis (Mogi Mirim). Local: Estádio "Wilson de Barros" (Mogi Mirim/SP)