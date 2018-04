Ceará surpreende o Vasco e Portuguesa supera a crise

A abertura da 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira, foi marcada por grandes surpresas. A principal delas foi a derrota do Vasco para o Ceará, em pleno Maracanã. E também surpreenderam as vitórias de Campinense e Portuguesa - todas por 1 a 0.

Embalado por sete jogos sem perder, sendo seis vitórias e um empate, o Vasco foi surpreendido pelo contragolpes do time visitante. Melhor para o Ceará, que venceu por 2 a 0 e se consolidou dentro da zona de acesso. Os gols cearenses foram anotados por Wellington Amorim e Mota, ambos no segundo tempo.

Com o resultado, os cariocas, que têm 42 pontos, correm o risco de perderem a liderança, caso o Atlético Goianiense vença o Bragantino, neste sábado, em Bragança Paulista. Os visitantes ocupam o quarto lugar, com 37 pontos.

Apesar de viver uma semana conturbada, a Portuguesa venceu o Fortaleza, na capital cearense. O único gol foi marcado por Anderson Paim, aos 19 minutos do primeiro tempo. Agora, a Lusa, que encerrou um jejum de seis jogos sem ganhar, ocupa a sétima colocação, com 31 pontos. Os cearenses seguem ameaçados, na 18.ª colocação, com apenas 22 pontos.

O Ipatinga bateu o Vila Nova por 2 a 0, em Goiânia, com gols de Diego Silva e Márcio Diogo. O resultado afasta o time mineiro da parte debaixo da tabela, já que subiu para o 10.º lugar, com 28 pontos. Do outro lado, o Vila Nova, que estreou Arturzinho na vaga de Vágner Benazzi, é o 13.º colocado, com apenas 23.

O Campinense superou o Brasiliense por 1 a 0, em Campina Grande, e deixou a lanterna. Agora é o penúltimo colocado, com 20 pontos. A equipe do Distrito Federal caiu para o 11.º lugar, com 27. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Edmundo, de pênalti.

O único clube que confirmou o favoritismo foi o Figueirense, que sofreu, mas venceu o novo lanterna ABC por 1 a 0, em Florianópolis. O gol foi marcado por Marcelo. Os catarinenses ocupam a sexta colocação, com 33 pontos, enquanto o time potiguar tem apenas 18.

A rodada continua neste sábado com outros cinco jogos. Enquanto o São Caetano tenta a sua oitava vitória consecutiva, Guarani e Atlético brigam para se aproximarem do Vasco.