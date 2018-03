Ceará usa reservas contra Barbarense Mais preocupado com as semifinais da Copa do Brasil, o Ceará irá usar um time reserva no jogo deste sábado, contra o União Barbarense, em Santa Bárbara D?Oeste, pela Série B do Brasileiro. Afinal, o time cearense enfrenta o Fluminense, quarta-feira, em Fortaleza, e pode garantir sua vaga na final até com um empate por 1 a 1. Do outro lado, o Barbarense tenta aproveitar sua boa performance nos jogos em casa - os seis pontos que conquistou até agora foram nas duas vezes que jogou em seu estádio. Já o Ceará soma 4 pontos na Série B. "Em casa precisamos vencer", avisou o técnico Samarone, garantindo que o atraso no pagamento dos salários não irá atrapalhar o Barbarense. Mas a defesa estará improvisada. Como Marcelo Miguel está suspenso e Lima foi dispensado, o lateral-direito Fábio Duarte atuará como zagueiro ao lado de Valdir. Já o lateral-esquerdo Diogo Pires, que estava suspenso, volta. No Ceará, o técnico Jair Pereira resolveu poupar seus principais jogadores. O lateral-esquerdo Victor Boleta, o volante Germano, o meia Valdeir e os atacantes Camanducaia e Maurílio ganharam folga. Assim, Sandro entra no meio-campo, Flávio será o armador do time e a dupla de ataque terá Reinaldo Aleluia e Paulinho Macaíba. Mas na lateral-esquerda, Jair Pereira não tem um especialista para o lugar de Victor Boleta. Assim, Jamur ou Wagner podem ser improvisados no setor.