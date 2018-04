Ceará vence ABC fora de casa e sobe para terceiro na Série B

O Ceará encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B dentro do G4, a zona de acesso à elite do futebol nacional. Na tarde deste sábado, o time encarou o ABC, no Frasqueirão, em jogo válido pela 19.ª rodada, e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Arthur.

Com o resultado, a equipe cearense engata uma sequência de três vitórias - as outras foram diante de Paysandu e Criciúma - e sobe para a terceira colocação, com 31 pontos. No entanto, ainda pode perder a posição para o Vila Nova, que tem 29 pontos e joga na próxima segunda-feira. O ABC segue na vice-lanterna, com 16 pontos.

Os primeiros momentos do jogo foram de muita intensidade e com menos de cinco minutos as duas equipes já haviam acertado a trave. Primeiro Felipe, pelo ABC, e depois Lelê, na resposta do Ceará, ambos de cabeça.

Depois disso, o ritmo diminuiu e as chances voltaram a aparecer apenas na segunda metade do primeiro tempo, quando o ABC conseguiu achar espaços para incomodar a defesa adversária. O Ceará cresceu apenas nos minutos finais e até pressionou, mas ficou no quase.

No segundo tempo, o ABC seguiu tomando a iniciativa, mas os visitantes conseguiam criar perigo em jogadas de bola parada, sempre com Pio. Mas o time potiguar mostrou cansaço e perdeu o controle. Então, aos 31 minutos, Arthur recebeu cruzamento de Romário e cabeceou para fazer o gol da vitória do Ceará.

Os dois times voltam a campo às 16h30 do próximo sábado para a disputa da 20.ª rodada, na abertura do returno. O Ceará recebe o CRB no Castelão, enquanto o ABC vai a Curitiba enfrentar o Paraná, no Durival Britto.

FICHA TÉCNICA:

ABC 0 X 1 CEARÁ

ABC - Edson; Jonathan Bocão, Filipe (Léo Fortunato), Cleiton e Levy; Márcio Passos, Anderson Pedra, Zotti (Tatá) e Gegê; Fabinho e Lucas Coelho (Nixon). Técnico: Márcio Fernandes.

CEARÁ - Éverson; Pio, Tiago Alves, Luiz Otávio e Romário; Raul, Pedro Ken e Lima; Cafu (Rafael Carioca), Elton (Arthur) e Lelê (Ricardinho). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOL - Arthur, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

CARTÕES AMARELOS - Arthur e Pedro Ken (Ceará)

RENDA - R$ 75.665.

PÚBLICO - 7.493 (total).

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN)