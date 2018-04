Ceará vence Avaí por 2 a 1 e deixa a zona de rebaixamento

FLORIANÓPOLIS - O Avaí deu mais um passo atrás na sua desesperada luta contra o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Jogando neste domingo, 6, em casa, perdeu para o Ceará por 2 a 1. A vitória, combinada com a derrota do Cruzeiro para o Flamengo, tirou o Ceará da faixa dos últimos quatro colocados da competição. O Avaí manteve-se em 19.º lugar, com 29 pontos, e o Ceará subiu para 16.º na tabela de classificação, com 35 pontos.

O primeiro tempo foi atípico para o Avaí. Desorganizado em campo, o time catarinense mostrou-se ansioso, sem tranquilidade para criar jogadas que pudessem inibir a defesa cearense. Do lado contrário, o Ceará dominou o período. Abriu o placar da Ressacada aos 15 minutos, depois de um rápido contra-ataque em que o meia Thiago Humberto recebeu um belo passe e chutou no canto do goleiro Felipe.

O gol desarrumou ainda mais a equipe avaiana. Marcando à distância e vendo o Ceará jogar, sem um esquema tático de jogo definido, o time do técnico Toninho Cecílio completou o período sem contundência nas jogadas ofensivas. Até conseguiu criar algumas chances, ora com Lincoln, ora com Cleverson, porém sem nenhuma jogada que pudesse exigir grandes defesas do goleiro Fernando Henrique.

Com a saída do lateral Daniel para a entrada do meia Caíque, Toninho Cecílio deslocou Pedro Ken para o lado direito na tentativa de explorar as jogadas em velocidade pelo setor. Esforçado, Caíque até que deu nova dinâmica à partida. Já aos quatro minutos do período, ele chutou forte de fora da área com defesa de Fernando Henrique. Pedro Ken também fez das suas. Aos cinco minutos ele avançou e cruzou para a finalização, equivocada, de Fernandinho.

Com pouca ação ofensiva, o Avaí tomou o segundo gol aos 11 minutos, em novo contra-ataque puxado por Boiadeiro até a bola chegar até Felipe Azevedo que, com tranquilidade, tocou para o fundo.

Quatro minutos depois, Caíque cruzou para que William, de cabeça, descontasse para o time da casa. O gol vitaminou a equipe catarinense que partiu para cima do Ceará. Porém, a baixa qualidade nas finalizações foi o atenuante para que o Ceará segurasse o ímpeto desorganizado do adversário. Nos últimos 10 minutos, o Avaí resumiu sua atuação nas tentativas individualizadas e impôs constante pressão.

Foi assim como Bruno, aos 39 minutos, num chute de longa distância, e com Anderson Lessa, aos 40, com cruzamento no vazio. Bruno também chutou de longe, aos 43, uma bola que o goleiro Fernando Henrique cedeu o rebote para sua zaga tirar o perigo da área. E em mais uma tentativa, aos 45 minutos, o atacante William interceptou um cruzamento de cabeça que obrigou Fernando Henrique fazer defesa milagrosa.

O Avaí, para o desespero da sua pequena torcida, insistiu de todas as formas encurralando o Ceará em sua defesa, mas prevaleceu a inoperância de sua pontaria combinada com as belas defesas do goleiro e a eficiência da defesa cearense.

No próximo sábado, o Avaí enfrenta o São Paulo na capital paulista. Já o Ceará, no domingo, recebe o Santos em Fortaleza.

AVAÍ 1 x 2 CEARÁ

Avaí - Felipe; Daniel (Caíque), Caçapa, Gian, Fernandinho; Bruno, Pedro Ken (Marcos Paulo), Robinho (Anderson Lessa), Lincoln; Cleverson, William. Técnico: Toninho Cecílio.

Ceará - Fernando Henrique; Boiadeiro, Fabrício, Daniel Marques, Vicente (Edmilson); Juca, João Marcos, Eusébio, Thiago Humberto (Leandro Chaves); Washington, Felipe Azevedo (Osvaldo). Técnico: Dimas Figueiras.

Arbitragem: Gutemberg de Paula Fonseca (RJ), auxiliado por Rodrigo Pereira Joia (RJ) e Dibert Pedrosa Moises (RJ).

Gols: Thiago Humberto, aos 15 minutos do primeiro tempo; Felipe Azevedo, aos 11, e William, aos 15 do segundo.

Cartões amarelos: Thiago Humberto, Fernando Henrique, Leandro Chaves (Ceará); Gian (Avaí).

Renda e publico: Não disponíveis.

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).