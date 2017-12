Ceará vence CRB e foge do rebaixamento Um gol de Da Silva logo no primeiro minuto de jogo abriu o caminho para a vitória do Ceará sobre o CRB, por 2 a 0, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O segundo gol foi marcado por Léo, de cabeça, aos 42 minutos do segundo tempo. Não fosse o gol rápido, talvez, o Ceará encontrasse mais dificuldades para vencer. O time jogou mal no primeiro tempo, mas melhorou no segundo quando fez por merecer os três pontos importantes. Agora, o time cearense atingiu os 20 pontos e fica provisoriamente fora da zona do rebaixamento, na 16.ª posição, enquanto o time de Alagoas estacionou nos 24 pontos, na 11.ª posição e fora da zona de classificação.