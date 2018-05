Ceará vence, encosta no G4 e acaba com chance de acesso do Criciúma

O Ceará colocou fim no sonho do Criciúma em conquistar o acesso à elite do futebol nacional na noite desta terça-feira ao vencer o rival, de virada, pelo placar de 3 a 2, em partida realizada no Estádio Heriberto Hülse, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O clube cearense segue sonhando com G4.

Com o resultado, o Ceará subiu para 53 pontos, podendo ainda alcançar as quatro primeiras colocações nas últimas rodadas. O Criciúma, por sua vez, não tem mais chances de subir e cumprirá tabela neste fim de campeonato. Soma 47 pontos.

O Criciúma dava pinta de quem iria construir o resultado do primeiro tempo. O início foi arrasador, quando chegou a abrir o marcador aos 11 minutos. Bruno Baio recebeu de frente para o gol e só teve o trabalho de tocar na saída de Éverson para fazer 1 a 0. O Ceará, porém, reagiu.

Aos 23 minutos, Tiago Cametá fez grande jogada pelo lado direito de campo e soltou o pé, sem chances para o goleiro Luiz. A virada aconteceu ainda na primeira etapa. Aos 42 minutos, Lelê invadiu a área, partiu para cima de Niltinho e foi derrubado. Penalidade máxima. Na cobrança, Bill se isolou na artilharia da Série B, com 14 gols.

No segundo tempo, o Ceará tomou a iniciativa e chegou perto de fazer o terceiro aos dez minutos. Felipe puxou o contra-ataque e acionou Felipe Menezes. O ex-palmeirense chutou em cima de Luiz. A resposta do Criciúma veio aos 15. Após cobrança de escanteio, Raphael Silva desviou e Thiago Humberto testou firme para o fundo das redes. Tudo igual.

O gol acordou o clube catarinense, que saiu com tudo em busca da vitória. Aos 26 minutos, a pressão quase terminou em gol. Niltinho arriscou de fora da área e mandou no travessão de Éverson. Mas foi o Ceará que colocou a bola nas redes. Wescley recebeu pelo lado direito e chutou colocado para dar números finais ao duelo aos 29 minutos.

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Vila Nova no sábado, às 17h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No mesmo dia e horário, o Criciúma visita o Paraná no Durival de Britto, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 3 CEARÁ

CRICIÚMA - Luiz; Ricardinho, Raphael Silva, Ianson e Niltinho; Ruan, Douglas Moreira, Juninho (Alex Maranhão) e Clayton (Thiago Humberto); Bruno Baio e Roberto. Técnico: Roberto Cavalo.

CEARÁ - Éverson; Tiago Cametá, Ewerton Páscoa, Charles (Douglas Marques) e Eduardo (Rafael Costa); Richardson, Felipe Menezes, Felipe e Wescley; Lelê (Raul Silva) e Bill. Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Bruno Baio, aos 11, Tiago Cametá, aos 22, e Bill, pênalti, aos 42 minutos do primeiro tempo. Thiago Humberto, aos 15, e Wescley, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Francisco de Paula dos Santos Silva Neto (RS).

CARTÕES AMARELOS - Alex Maranhão, Douglas Moreira, Niltinho, Ruan e Clayton (Criciúma); Eduardo e Felipe Menezes (Ceará).

RENDA - R$ 18.120,00.

PÚBLICO - 1.936 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).