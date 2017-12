Ceará vende camisas para manter ídolo Enquanto o Real Madrid arrecada milhões de dólares com a venda de camisas de suas principais estrelas, como Beckham e Ronaldo, um time nordestino se vira, de uma maneira inovadora, para manter seu maior ídolo. A diretoria do Ceará espera vender 2500 camisas oficiais do clube ao preço unitário de R$ 25,00 para garantir a permanência do atacante Sérgio Alves na temporada 2004. O objetivo é arrecadar R$ 62.500,00 para completar os R$ 90 mil que ainda faltam para quitar débito da última passagem de Sérgio Alves pelo time cearense, no Campeonato Brasileiro da Série B, e acertar seu contrato. Em apenas dois dias foram vendidas, segundo os dirigentes, 1.100 unidades. Como a estratégia está dando certo, o plano é apresentar Sérgio Alves junto aos novos reforços do elenco, nesta sexta-feira, cumprindo promessa do presidente Alexandre Frota, reeleito por mais dois anos. Sérgio Alves é ídolo na capital cearense, onde é chamado de "carrasco do Tricolor", por ter marcado muitos gols contra o Fortaleza, o principal rival do Ceará. Mas, pelo menos três clubes tinham interesse nele para a disputa do Paulistão de 2004: Marília, Ituano e Guarani. No começo da semana, Sérgio Alves chegou a ser anunciado como reforço do Paysandu, negócio que foi abortado pela campanha inusitada do Ceará. O pernambucano Sérgio Alves de Lima tem 33 anos. Já passou em diversos clubes, como Sport, Santa Cruz, Fluminense, Bahia e Guarani. Neste ano, ele viveu um fato curioso. Depois de passar pela Ponte Preta, marcando 6 gols na Série A, foi para o Ceará na Série B. Com a eliminação dos cearenses, defendeu o Ipatinga-MG na Série C, tornando-se o único jogador a disputar as três divisões do Campeonato Brasileiro de 2003.