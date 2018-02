Cech pode voltar a jogar usando um capacete especial O goleiro do Chelsea Petr Cech voltará a atuar com a camisa do clube inglês utilizando um capacete especialmente desenvolvido para proteger seu crânio de possíveis colisões. Lesionado desde o dia 14 de outubro do ano passado - quando teve uma fratura no crânio ao disputar uma bola com Stephen Hunt, meia do Reading - o arqueiro checo anunciou, nesta segunda-feira, que entrará em campo no próximo sábado contra o Liverpool, mais de três meses após o lance fatídico. Cech ainda passará por uma avaliação médica na quarta-feira, mas ele está otimista quanto ao resultado do exame: "já me liberaram para treinar normalmente. A não ser que ocorra algo inesperado na avaliação, eu deverei receber a autorização dos médicos para jogar. Mas usando um capacete especial para isso". O capacete ao qual o goleiro do Chelsea se refere é similar ao utilizado no rúgbi, feito de um tecido reforçado, que cobre as orelhas e é preço abaixo do queixo do jogador. Cech utilizará o equipamento, incomum no futebol, até o final da temporada. "Não me atrapalhará em nada. Venho treinando com ele há dois meses. Ele veste bem e não me incomoda nem um pouco", explicou o arqueiro.