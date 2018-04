Cech se machuca e desfalca Chelsea contra Everton

O goleiro tcheco Petr Cech sofreu uma pequena lesão muscular e desfalcará o Chelsea na partida do próximo domingo com o Everton, pelo Campeonato Inglês, de acordo com comunicado do clube, nesta quarta-feira. Cech deixou o campo na partida de terça contra o Schalke 04, em Gelsenkirchen, pela Liga dos Campeões. Ele foi substituído pelo italiano Carlo Cudicini. "Não sei exatamente como ocorreu. Só sei que senti uma dor desde os dez minutos de jogo", afirmou o goleiro, que saiu apenas no intervalo. Segundo Bryan English, médico do clube, é quase certo que Cech perderá a partida. "Também falaremos com o departamento médico da Federação tcheca de futebol sobre a lesão de Cech. Com sorte, a paralisação lhe dará tempo para se recuperar da lesão", comentou English.