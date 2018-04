Ceilândia derrota Tupi na Série C O Ceilândia-DF venceu a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta quinta-feira à tarde, derrotou o Tupi-MG, por 1 a 0, no estádio Abadião, no Distrito Federal. O jogo ainda é válido pela segunda rodada da primeira fase, já que o Grupo 12 esteve paralisado por mais de um mês. Com o resultado, Tupi, Ceilândia e Americano, que joga à noite com o Friburguense, têm três pontos. Disputado sob um forte calor e baixa umidade, típica neste ano em Brasília, o jogo não agradou tecnicamente. Apesar disso, o Ceilândia imprimiu um bom ritmo e abriu o placar logo aos 7 minutos, com o atacante Cassius, em chute de fora da área. Nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro Luciano Silva, do Tupi, foi expulso, e como o time já havia feito as três substituições, o zagueiro Nildo foi para o gol.