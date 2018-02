Celsinho está perto do futebol russo O atacante Celsinho diz que desconhece uma proposta do futebol russo. ?Minha preocupação é defender a Portuguesa no quadrangular?, diz o jogador de 17 anos. Os dirigentes, porém, confirmam uma sondagem do Lokomotiv Moscou. ?A proposta existe e está sendo estudada pelo presidente?, diz Fernando Gomes, diretor de Futebol. Assim, a maior revelação da Portuguesa nos últimos anos pode mudar de ares assim que terminar a Série B. ?Há muitas sondagens, boatos. Clubes brasileiros também estão interessados?, disfarça Gomes. Os russos teriam oferecido US$ 7 milhões. Sobre a possibilidade de jogar na Rússia, Celsinho admite que Vágner Love é um exemplo. ?Ele não se adaptou lá e esse é um dado que deve ser considerado, mas isso não significa que eu não consiga me adaptar. Não tem nada a ver?, fala o atacante. Sua mãe é quem cuida das negociações. ?Mas eu que darei a última palavra na transação?, afirma. O técnico Giba acompanha e tenta ?de longe? tirar as dúvidas de Celsinho. ?Ele é um jogador que ainda tem muito a evoluir. Temos trabalhado o jogador com cuidado. Ele cresceu muito na seleção Sub-17?, elogia. ?Se ele sentir que deve ir embora, não deve ter dúvidas?. A seleção, concorda Celsinho, foi importante para lhe dar projeção internacional. ?E eu acho que meu trabalho aqui na Portuguesa também está ajudando?, acrescenta o jogador, que não gosta quando é comparado com o meia Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona. ?Eu não imito o Ronaldinho dentro do campo. Fora do campo, sim. Mesmo sendo uma estrela do futebol mundial, fora dos gramados é muito humilde. Por isso, chegou onde está agora?, fala Celsinho que, nesta terça, participou de um evento beneficente. ?Todo jogador deve se dar um pouco mais para ajudar quem necessita?.