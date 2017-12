Celsinho não quer ser vilão novamente O jovem Celsinho não quer ser mais uma vez o vilão na Portuguesa. E neste sábado, contra o Náutico, pela penúltima rodada da Série B do Brasileiro, o jogador promete não repetir os mesmos erros cometidos nos últimos dois jogos para se despedir do Canindé com chave de ouro ? as negociações com o Lokomotiv Moscou estão bem adiantadas e o atacante deve se transferir para a Rússia após o término da Série B. Uma vitória deixará a Lusa mais perto da Primeira Divisão de 2006. Na derrota para o Náutico por 4 a 1 (29/10), no jogo de ida, Celsinho foi o pivô da confusão que culminou com a expulsão de Jonhson. E recebeu o vermelho no empate com o Grêmio no último dia 5. Agora, quer apagar a má imagem que deixou nos torcedores. ?Não é só a torcida da Portuguesa, mas todo o povo brasileiro está com uma imagem meio ruim de mim?, confirmou o atleta. ?E quero mudar isso fazendo uma boa partida amanhã (sábado)?. Contra o Grêmio, a Lusa havia acabado de empatar o jogo (1 a 1) quando Celsinho foi expulso ? Cléber também receberia o vermelho momentos depois. A torcida presente no Canindé não poupou a jovem revelação do time e xingou bastante o atleta. Alguns torcedores, mais exaltados, até tentaram agredi-lo na saída do vestiário. Neste sábado, Celsinho não quer saber de confusão. E promete se despedir do Canindé com uma boa atuação. ?Tem dia que você é vilão e no outro, herói. Agora chegou a vez de eu ser herói?. A Portuguesa, na 3ª colocação com 5 pontos, encerrará sua participação na competição contra o Santa Cruz (7), sábado que vem, no Recife. E entrará em campo com força máxima no Canindé. Com a volta de Celsinho e Cléber, que estavam suspensos, o técnico Giba vai poder escalar aquele que acha a equipe ideal. ?O time ganha em poder de finalização?, disse. O setor ofensivo vai ter de trabalhar. Afinal, só a vitória interessa à Portuguesa. ?Precisamos de muita qualidade na frente?, ressaltou Cléber, que deu um susto na comissão técnica durante a semana. No treino de terça, o atleta sentiu uma fisgada na panturrilha da perna direita e era dúvida para pegar o Náutico. ?Eu me assustei mais do que todo mundo. Só joguei duas vezes nessa fase, não queria ficar de fora de novo?, afirmou o jogador, que além de não ter enfrentado o Grêmio na última rodada (estava suspenso), não pegou o Náutico no jogo de ida por estar contundido. ?Agora estou bem?, garantiu. Mas se a Lusa vai partir pro ataque, o Náutico deve adotar o mesmo estilo ofensivo. Pelo menos na opinião dos jogadores da Portuguesa. Na lanterna com 3 pontos, os pernambucanos precisam da vitória para continuar com chances de acesso à Primeira Divisão. ?Vai ser um jogo bastante aberto?, afirmou Giba.