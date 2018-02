Celsinho sob cuidados na Portuguesa O meia Celsinho, principal destaque da Portuguesa na goleada sobre o Santa Cruz, foi o desfalque nos treinamentos desta segunda-feira, quando os jogadores voltaram ao trabalho - a preparação agora é para a partida com o Náutico, sábado, em Recife (PE), pela segunda rodada do quadrangular final da Série B do Brasileiro. Ele sentiu fortes dores nas costas e ficou sob os cuidados do fisioterapeuta José Lera. "Talvez as dores sejam resultado do esforço físico. É normal. Estamos tratando e, talvez, quarta-feira, ele treine normalmente", explicou José Lera. O técnico Giba também se mostrou tranqüilo com a situação de Celsinho e nem pensa em tê-lo como desfalque. "O garoto está subindo de produção, está ganhando confiança a cada jogo e poderá render mais para a equipe", avisou. Com relação ao time, a idéia é deixar a definição para o final da semana. Os volantes Almir e Rai estão suspensos com três cartões amarelos, mas três jogadores cumpriram suspensão e podem voltar: o zagueiro Émerson, o volante Rafael Toledo e o lateral-direito Wilton Goiano.