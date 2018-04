Celso Roth afirma que jogo com Avaí será 'decisão' Fora do G-4 do Campeonato Brasileiro, o técnico do Atlético Mineiro, Celso Roth, demonstrou preocupação com o adversário de quinta-feira, o Avaí, sexto colocado na tabela. O jogo contra o time catarinense está sendo considerado uma "decisão" pelo treinador atleticano.