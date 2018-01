Celso Roth busca equilíbrio no Santos "O torcedor ainda não está acreditando no time do Santos, até mesmo porque a equipe não fez até agora o suficiente para que possa ser acreditado". Não se trata da definição de um cronista esportivo sobre o momento vivido pelo Santos. É a opinião do técnico Celso Roth sobre o time que dirige e do relacionamento com a torcida, que continua chamando-o de burro à cada substituição, mesmo quando percebe que a mudança foi boa. "É uma relação de amor e de ódio, onde a linha divisória é muito tênue", disse Roth, acrescentando que quem não souber administrar e não tiver o equilíbrio para perceber isso, vai se deixar confundir por situações extras". Ele revela que tem conversado muito com os jogadores sobre essa dificuldade adicional, principalmente no Santos, em jejum de títulos importantes há 18 anos. "O torcedor hoje quer ver o time jogando bem e com perspectivas de chegar ao título". Em virtude da melhora técnica da equipe, 0Celso Roth afirma que "é preciso melhorar essa relação torcedor-time, que no momento é de dúvida", mas tem uma certeza: "essa relação não vai passar a ser de ódio, vai ser de amor e isso exige trabalho, persistência, determinação e uma coisa que muita gente não tem, o equilíbrio". "Burro" - Quando Celso Roth tirou Robert do time para a entrada do novato Diego, na quarta-feira contra o Ji-Paraná, pela Copa do Brasil, ouviu, de imediato, o tradicional coro entoado pelos torcedores. Depois, ele explicou que seu objetivo era dar a Esquerdinha a oportunidade de fazer uma partida inteira. "O Esquerdinha precisa ter uma seqüência de jogos e esse foi meu objetivo ao fazer a substituição". Desta vez, Roth levou na brincadeira a manifestação dos torcedores, classificando-a de "carnavalesca". É que até mesmo o técnico da Costa, do Ji-Paraná, foi chamado de burro ao tirar Praguinha de campo, até então o melhor jogador de seu time. Para o treinador santista, xingar o técnico de burro virou moda, "pois aparece nos jornais no outro dia".