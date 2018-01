Celso Roth chega ao Vasco e já fala que ajudará Romário O Vasco apresentou nesta segunda-feira o seu novo treinador: Celso Roth. Desempregado desde dezembro de 2005, ele aceitou o convite para substituir Renato Gaúcho, que deixou o cargo na última quinta, e já chegou a São Januário dizendo que irá fazer o possível para ajudar Romário a marcar o gol mil. Aos 49 anos, o gaúcho Celso Roth irá trabalhar pela terceira vez no futebol carioca, depois de passagens por Flamengo e Botafogo - também trabalhou em clubes como Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter, Goiás, Vitória, Atlético-MG e Sport. Ele não assinou contrato com o Vasco e vai ficar em São Januário por prazo indeterminado. Na apresentação oficial, na tarde desta segunda-feira, Celso Roth mostrou estar alinhado com a política do presidente do Vasco, Eurico Miranda. Tanto que disse estar animado por participar da campanha pelo milésimo gol de Romário, justamente uma das situações que causaram atrito e levaram à saída de Renato Gaúcho. "Todos devem compreender a ansiedade da instituição e do Romário em fazer o milésimo gol. Será um fato histórico, bom para o Romário e para o Vasco. Vou participar com muito orgulho deste projeto", afirmou Celso Roth. O treinador também elogiou a postura dos dirigentes vascaínos. "A tradição do clube em manter o técnico por um longo período foi importante na minha decisão. Além do que, a diretoria nos transmite clareza, disciplina e honestidade", afirmou. A estréia do novo técnico em jogos oficiais será no dia 13 de maio, contra o América-RN, em Natal, pela primeira rodada do Brasileirão. "Esse período de 20 dias até o início do Campeonato Brasileiro será importante para desenvolver um bom trabalho", reconheceu Celso Roth. E logo no primeiro dia de trabalho no Vasco, Celso Roth já recebeu duas boas notícias. O clube anunciou a chegada de dois reforços, que disputaram o Campeonato Carioca pelo Boavista: o volante Tiago e o atacante Anselmo. Com 26 anos, Anselmo marcou 10 gols no Campeonato Carioca. Ele começou a carreira no Palmeiras, passando também por clubes como Gama, Ponte Preta, Náutico e Criciúma. Já Tiago tem apenas 21 anos e defendeu apenas o Nova Iguaçu antes de chegar ao Boavista.