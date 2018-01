Celso Roth confirma estréia de Souza O técnico Celso Roth quer armar um time ofensivo para o clássico de domingo contra o Vasco e confirmou a escalação do meia Souza na equipe. Para o treinador, não há alternativa para o Flamengo que não a vitória no confronto com o rival carioca, em jogo que será disputado no estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Flamengo e Vasco estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro desistiu de contratar o apoiador argentino Matias Donnet. O clube alegou demora na resposta do atleta, que pertence ao Boca Juniors. Na verdade, a resistência partiu da mulher de Donnet, receosa de se mudar para o Rio de Janeiro por causa da insegurança na cidade carioca.