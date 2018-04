Celso Roth confirma Leandro Damião no ataque do Inter

Damião deverá formar dupla com o argentino Fernando Cavenaghi, liberado pela Fifa para defender o clube. Roth também havia testado Zé Roberto, recuperado de lesão, na posição no durante a semana. O Inter deverá entrar em campo com Lauro; Nei, Índio, Sorondo e Kleber; Wilson Matias, Guiñazu, Tinga e D''Alessandro; Leandro Damião e Cavenaghi.

A escalação do ataque, contudo, poderá sofrer mudanças até a estreia do time na Copa Libertadores, na quarta-feira, diante do Emelec, no Equador. Além de Zé Roberto, Alecsandro, titular na campanha vitoriosa na Libertadores de 2010, também briga por uma vaga no setor ofensivo.