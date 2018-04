Celso Roth culpa apatia e falta de motivação por derrota

"O Grêmio foi apático. Não foi o Grêmio que jogou contra o Fluminense (na derrota por 4 a 3), foi muito mal, foi aquém das expectativas. Sabíamos que o Ceará ia jogar no contra-ataque e não conseguimos realizar o que planejamos", disse o treinador, que reclamou de erros coletivos no segundo se no terceiro gols marcados pelos cearenses.

Para Roth, a apatia pode ser explicada pelo fato de o Grêmio não correr mais risco de rebaixamento nem ter chances de se classificar à Libertadores. Assim, faltava motivação. "Tínhamos um time jogando a vida dele e quando se joga a vida, em qualquer função, se está 100% concentrado no que se está fazendo. Tínhamos um time que veio concentrado, outro que veio só fazer mais um jogo. Os jogadores tentaram, mas as coisas não encaixaram", lamentou.

A segunda derrota seguida do Grêmio fez Roth ser vaiado pela torcida e ver seu cargo ficar ainda mais ameaçado para 2012. Ele diz que entende as críticas, mas lembra que, quando chegou, o time brigava pelo rebaixamento. "O torcedor fica irado. Nós criamos essa expectativa e infelizmente não fomos bem. O torcedor, que estava felicíssimo com a saída da zona de rebaixamento, começou a ventilar outra situação (classificação à Libertadores), mas só que não conseguimos, começamos a oscilar no campeonato. Hoje foi o retrato dessa situação."