Celso Roth é demitido após nova derrota do Atlético-MG

O técnico Celso Roth não resistiu às cinco derrotas consecutivas do Atlético Mineiro neste final de Campeonato Brasileiro e foi demitido neste sábado, após novo revés, para o Corinthians, por 3 a 0, no Mineirão.

O treinador já havia renovado o contrato para seguir no comando do time em 2010, mas a diretoria preferiu encerrar o vínculo após as seguidas derrotas, que deixaram a equipe fora da Copa Libertadores do ano que vem. De acordo com o diretor de gestão do Atlético, Rodolfo Gropen, não há multa rescisória no contrato de Roth.

A demissão de Roth foi decidida pelo presidente Alexandre Kalil, que está de viagem, fora de Belo Horizonte, e informada à Gropen por telefone. O diretor de gestão disse que o clube ainda não definiu nenhum substituto para Roth e negou qualquer especulação sobre Vanderlei Luxemburgo. A torcida atleticana teria pedido o nome do treinador do Santos ao final do jogo com o Corinthians.

Na sala da entrevista coletiva, Roth mostrou surpresa com a decisão do presidente. "Hoje não tem pergunta, só gostaria de agradecê-los pela convivência que tivemos. A gente se vê por aí. Desejo a todos um Bom Natal, um Feliz Ano Novo. Vocês já receberam a notícia. Infelizmente poderia ter sido feito de outra maneira, mas vira e mexe as coisas se repetem", declarou.

Roth assumiu o comando do Atlético em maio, substituindo Émerson Leão, demitido após a derrota na final do Campeonato Mineiro. O treinador renovou o elenco do clube e chegou a deixar a equipe na liderança do Brasileirão. No entanto, o time caiu de rendimento nas últimas rodadas e, além de deixar a briga pelo título, saiu também da luta por uma vaga na Libertadores.

Após a derrota para o Corinthians, o Atlético encerrou sua participação no Brasileiro com 56 pontos, na sétima colocação. No entanto, pode perder mais posições no decorrer da rodada, no domingo. Ao todo, Roth somou 16 vitórias, 8 empates e 14 derrotas à frente do time.

