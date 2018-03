Celso Roth é demitido no Atlético-MG A derrota por 4 a 3 para o Fortaleza, na noite do último sábado, custou o emprego do técnico Celso Roth. A diretoria do Atlético-MG tomou a decisão na manhã deste domingo, insatisfeita com os resultados do time mineiro nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Roth foi comunicado da demissão ainda na capital cearense, quando a delegação do Atlético se preparava para embarcar de volta para Belo Horizonte. O técnico da equipe de juniores, Marcelo Oliveira, assumirá interinamente o comando do time. Marcelo Oliveira dirige a equipe na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, na quarta-feira. O presidente do Atlético, Ricardo Annes Guimarães, contudo, admitiu a possibilidade de Marcelo Oliveira ser efetivado no cargo. "Eu acho que o Marcelo é um nome com alta cotação para ser efetivado", disse o dirigente. Apesar de o Atlético ter se mantido, praticamente desde o início do Brasileiro, entre os oito melhores do campeonato e ter somado até o momento 31 pontos, Roth vinha sendo hostilizado pela torcida, insatisfeita com o desempenho do time. Os dirigentes chegaram à mesma conclusão depois de analisarem os resultados alcançados nas últimas quatro rodadas. Segundo Ricardo Guimarães, o Atlético necessitava somar pelo menos sete dos 12 pontos disputados, mas perdeu para o Criciúma e o Fortaleza, venceu o Flamengo e empatou com o Internacional, conquistando, portanto, apenas quatro pontos. "Nós pioramos o desempenho. A performance piorou. A distância para os três primeiros colocados aumentou. Então, piorou a situação", concluiu o presidente, ao justificar a mudança no comando. Celso Roth, que ao final do jogo de sábado disse que não se sentia ameaçado de demissão, prometeu dar uma entrevista coletiva ainda neste domingo para explicar sua saída. Substituto - Para Marcelo Oliveira há "um desequilíbrio" momentâneo no time do Atlético. Ele disse que pretende "resgatar a auto-estima" dos jogadores. "Vamos mostrar que nada está perdido e que ainda tem muita coisa pela frente", avisou o técnico interino.