Celso Roth é "imexível", diz dirigente O Flamengo não vence há quase dois meses, está na zona de rebaixamento, mas o técnico Celso Roth não tem seu trabalho questionado na Gávea. Pelo contrário. A diretoria rubro-negra o elogia e o isenta de culpa pela má campanha no Campeonato Brasileiro. "Celso Roth está imexível" , disse o presidente em exercício, Arthur Rocha, otimista quanto à possibilidade de o treinador ser mantido no clube até o fim de seu contrato, em dezembro de 2005. "Ele tem trabalhado duro e os resultados vão aparecer em breve". O novo gerente de futebol do Flamengo, Isaías Tinoco, foi apresentado ontem para os jogadores e a comissão técnica e, em um determinado momento, afirmou que a equipe rubro-negra tem o melhor elenco do Rio. REFORÇO - O Flamengo contratou o zagueiro Renato, ex-Belenenses, de Portugal. Nesta segunda-feira, ele fez exames médicos na Gávea e nesta terça será apresentado oficialmente à torcida.