Celso Roth é o novo técnico do Goiás Celso Roth será apresentado na tarde desta terça-feira como o novo técnico do Goiás. O acordo foi fechado na noite de ontem e divulgado na nanhã desta terça-feira pela diretoria do clube. Roth é o terceiro técnico do time, nesta temporada. Ele vai substituir Luvanor Borges, que comandou a equipe por cerca de um mês, depois da dispensa de Ivo Worthmann. Roth terá três competições importantes pela frente. Vai dirigir a equipe na seqüência do Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. O contrato do treinador terá duração de 9 meses; até 31 de dezembro de 2004 Além de Roth, a diretoria do Goiás trouxe de volta o atacante Alex Dias, que estava no Cruzeiro-MG. Alex Dias teve uma passagem marcante pelo Goiás no final da década de 90.