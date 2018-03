Celso Roth é só elogios ao Santos O técnico do Flamengo, Celso Roth, fez nesta quinta-feira uma análise do Santos, adversário de domingo, no Estádio Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro. Ele disse que o grande mérito do time paulista é manter a regularidade e que o técnico Gallo deve usar alguns jogadores reservas na quarta rodada do Nacional. "Mas, apesar das mudanças, eles jogam com a mesma qualidade. O grupo é bom. O Flamengo tem que fazer acontecer. Marcar forte e buscar o gol também. Confio no time", declarou Celso Roth, que assistiu ao jogo entre Santos e Bolivar, da Bolívia, na quarta-feira, pela Copa Libertadores. "O Santos teve mérito na goleada."