Celso Roth elege meia Renato como seu xodó no Vasco O técnico do Vasco, Celso Roth, já elegeu o meia Renato como seu ?xodó? e não esconde a preferência de ninguém. O treinador foi o responsável por lançar o jogador no Atlético-MG. Satisfeito com a confiança de Roth, Renato destacou que, por conhecê-lo há muito tempo, a relação com o comandante é a melhor possível. Lembrou que o apoio só serve para aumentar o desejo de o atleta fazer o melhor em campo. ?Ele [Roth] já me conhecia como atleta e fico feliz. E está orientando a todos para fazermos o melhor para o Vasco?, destacou Renato. ?Tenho a certeza de que vamos entrar no Campeonato Brasileiro para fazer alguma coisa.? Pelo quarto dia consecutivo, Romário foi treinar em São Januário. Mas o atacante limitou-se a fazer exercícios de musculação nesta sexta e não foi treinar no gramado com os demais jogadores.