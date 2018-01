Celso Roth faz reunião com elenco Antes do início do treino desta terça-feira, na Gávea, o técnico Celso Roth se reuniu por 40 minutos com os jogadores no vestiário, para fazer cobranças e alertá-los para o próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, contra o lanterna Atlético Paranaense, em casa. "A campanha do Atlético-PR é ruim, não está conseguindo os resultados, ao contrário do que está ocorrendo na Taça Libertadores da América. Mas, apesar de tudo, eles têm qualidade", declarou o treinador rubro-negro, ciente de que o Flamengo ainda não atingiu o equilíbrio em campo. "Ainda está longe do que eu quero". A ordem do treinador é vencer Atlético-PR e, depois, Brasiliense, em casa, para afastar um assunto que incomoda a todos no clube: a luta pelo rebaixamento. "Temos que somar pontos".