Celso Roth festeja vitória e descanso do Internacional na Libertadores

Depois de ver o Internacional golear o Jaguares-MEX por 4 a 0, no Beira-Rio, na noite da última quarta-feira, e assumir a liderança do Grupo 6 da Copa Libertadores, o técnico Celso Roth festejou o desempenho dos seus jogadores e o bom tempo de descanso que a equipe terá até o próximo jogo na competição.

O time gaúcho voltará a campo pelo torneio continental agora apenas no próximo dia 16 de março, quando enfrentará o Jorge Wilstermann, na Bolívia, pela terceira rodada de sua chave.

"Fizemos um bom jogo. O time do Jaguares apresentou dificuldades, mas conseguimos ser efetivos e decretar esta vitória importante. Agora há este período para trabalharmos mais e, com certeza, retornaremos melhor", avaliou o treinador, em declaração reproduzida pelo site oficial do Internacional.

O goleiro Lauro, por sua vez, disse que a vitória dará mais confiança ao Inter também para a continuidade do Campeonato Gaúcho, no qual a equipe só voltará a atuar no próximo dia 9, contra o Ypiranga, no Beira-Rio, na abertura do returno da competição. O jogador destacou que o clube acertou ao optar por utilizar a sua equipe B na maior parte dos confronto do primeiro turno do torneio estadual, tendo em vista a prioridade dada à Libertadores.

"Somos líderes na Libertadores, acertamos neste planejamento. É fundamental ter convicção e o Celso Roth tem, ele mobiliza como poucos o grupo de jogadores. É só a quinta partida no ano (feita pela equipe principal), com mudanças, novos jogadores, certamente no dia 9, quando retornarmos ao Gauchão, estaremos ainda melhores", enfatizou Lauro.

Já o vice-presidente de futebol do Internacional, Roberto Siegmann, destacou que o time conquistou com propriedade a sua primeira vitória nesta edição da Libertadores.

"Precisávamos do resultado e conquistamos de forma expressiva. O time está crescendo na competição. Mostramos que temos um grupo qualificado, pois, mesmo com vários desfalques, quem entrou foi muito bem", avaliou o dirigente.

