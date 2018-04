Celso Roth inicia trabalho no Santos O meia-atacante Marcelinho Carioca não apareceu na reapresentação de hoje, no Centro de Treinamento Rei Pelé, mas em compensação, o Santos passou a contar com um reforço de peso, composto pelos jogadores que vinham atuando por empréstimo em outros clubes. Além do goleiro Carlos Germano, que na última temporada vestiu a camisa da Portuguesa de Desportos, também retornaram o lateral Rubens Cardoso, Adiel, Eduardo Marques, Ceará, Aílton e Marcos Basílio. Até o final da tarde, a diretoria do Santos não sabia informar como fica a situação desses jogadores reintegrados. Também continua indefinida a situação do atacante Viola, que se colocou à disposição do técnico Celso Roth, uma vez que seu contrato com o clube vence no próximo dia 22. "Minha intenção é permanecer no Santos e, quem sabe ajudar o time a sair da fila de 17 anos à espera por um título", disse. De concreto, foram apresentados o novo auxiliar-técnico, Manoel Barrinuevo, o Nenê, que vai ocupar o lugar de Serginho Chulapa, além do treinador de goleiros da Seleção Brasileira (ex-Palmeiras), Carlos Fracidelli, que vai substituir Aguinaldo Moreira. Em razão de todas essas indefinições, o Santos adiou para a noite de sexta-feira, e não nesta quinta-feira, como inicialmente estava prevista a viagem para a cidade de São Pedro, no interior do estado, onde o time inicia a pré-temporada, visando os preparativos para o Torneio Rio-São Paulo. Amanhã, os jogadores voltam a realizar novos exames físicos, treinando ainda treinamentos em dois períodos. O próprio Celso Roth fez rápida passagem pelo CT. Ele viajou para Florianópolis (SC), a fim de buscar a família, que foi passar o Réveillon naquela capital. O treinador começa a atuar efetivamente a partir de amanhã, quando espera algumas definições no elenco por parte da diretoria.