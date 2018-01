Celso Roth lamenta os gols perdidos A sensação no vestiário do Santos após a partida de hoje contra a Portuguesa era de derrota. Jogadores e comissão técnica lamentaram o excessivo número de gols perdidos durante o clássico, especialmente no primeiro tempo. "Ficou um gosto de que poderíamos ter conquistado coisa melhor", resumiu o treinador Celso Roth. "No único descuido que tivemos sofremos o gol". Roth não apontou culpados pelo resultado. Mas não poupou de críticas o meia Esquerdinha, que acabou sendo substituído na metade do segundo tempo por Elano. "O Esquerdinha é um jogador que está pecando muito no aspecto técnico. Talvez, isso esteja acontecendo porque foi convocado para a Seleção Brasileira", ironizou. "Você sabe, essa história de jogador que é convocado e desconvocado ao mesmo tempo acaba mexendo com a cabeça, o atleta fica no meio-termo". Em seguida, talvez arrependido do que tenha falado, o treinador abrandou o discurso. "Mas o Esquerdinha está nos ajudando muito na parte tática". Roth também criticou muito seus jogadores por errarem o último passe. "A organização do meu time em campo está quase boa. Mas a maturidade para segurar resultados está distante. O time tem de ter mais calma para controlar o jogo, algo que só virá ao longo do campeonato". O gol de falta que marcou acabou tornando o meia Robert o centro das atenções da imprensa. Ainda mais porque seu contrato termina no dia 07 e se não renová-lo dificilmente viajará para o Norte a fim de enfrentar o Ji-Paraná pela Copa do Brasil, no meio da semana. "Acredito que até segunda-feira teremos uma solução. A proposta do Santos melhorou e o acordo ficou mais fácil". Apesar de insatisfeito com o resultado, Robert acabou enaltecendo a sua colocação tática no gramado. "Mesmo jogando mais pela direita, meu entendimento com o resto do time foi muito bom". Elogios também não faltaram ao atacante Oséas, que hoje no Canindé fez sua primeira partida com a camisa do Santos. "Pelo tempo que ficou parado, ele foi muito bem". O supervisor de Futebol do clube, João Paulo Medina, voltou a confirmar hoje no vestiário a disposição do presidente Marcelo Teixeira em retirar o Santos do Clube dos 13. "A decisão já está tomada mas será discutida em reunião com o conselho deliberativo. Não podemos aceitar receber tratamento diferenciado e cotas menores em relação a Corinthians, Palmeiras e São Paulo". Perguntado sobre as implicações que a medida traria, Medida desconversou. "Isso é um assunto que deve ser respondido pelo presidente".