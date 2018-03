Celso Roth muda cinco no Flamengo O técnico do Flamengo, Celso Roth, procura uma escalação que junte "pegada na marcação à qualidade técnica no ataque" para o confronto de domingo, contra o Santos, no Estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o treino desta quarta-feira, ele fez cinco alterações na equipe. Barrou os laterais Fábio e André Santos e pôs China e Renato, respectivamente. No meio-de-campo, Júnior, suspenso, vai ceder lugar a Da Silva e Fellype Gabriel ganhará uma oportunidade. No ataque, Jean entrou na vaga de Fabiano e vai formar dupla de ataque com Obina. "Quero um time tocando a bola, jogando para frente, que chegue para fazer gols", declarou Celso Roth, para em seguida acrescentar: "mas também cobro marcação." Dispensa - O meia Caio teve seu contrato rescindido com o Flamengo. Ele foi contratado por indicação do técnico Cuca, então técnico rubro-negro, para vestir a camisa número 10 e não teve bom rendimento. Jogou sete partidas como titular e não fez nenhum gol. Com a chegada do treinador Celso Roth, perdeu espaço e nem sequer viajou com a delegação para enfrentar o Internacional, em Porto Alegre (RS), na última rodada do Campeonato Brasileiro.