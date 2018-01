Celso Roth muda titulares do Vasco no seu primeiro treino O técnico Celso Roth comandou nesta terça-feira seu primeiro coletivo à frente do Vasco e promoveu algumas alterações em relação à equipe que foi titular nos últimos jogos no Estadual do Rio e na Copa do Brasil. Com a ausência dos atacantes titulares - Leandro Amaral está contundido e Romário, viajando -, ele escalou André Dias e Anselmo, recém-contratado do Boavista junto com o volante Thiago. Roth também deu nova oportunidade aos laterais Thiago Maciel e Rubens Júnior, que vinham ficando no banco nas últimas partidas sob o comando de Renato Gaúcho, demitido na semana passada. ?Foi um coletivo tático para que eu comece a definir a maneira como vou trabalhar, analisando o que tenho em mãos para montar o time?, disse Roth. Antes do treino, ele reuniu os atletas por 30 minutos no gramado de São Januário para uma conversa. Nesta terça, foi apresentado em São Januário o terceiro reforço do Vasco para o Brasileirão e a Copa Sul-Americana: o zagueiro Breno, de 20 anos, que estava no Náutico e é filho do ex-volante Zé do Carmo, hoje comentarista e capitão vascaíno na conquista do Brasileirão de 1989. O clube carioca estréia no Nacional contra o América-RN, no dia 13 de maio, no Estádio Machadão, em Natal.